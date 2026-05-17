В Шереметьево упал беспилотник

В столичном аэропорту Шереметьево обнаружили обломки упавшего беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани в Telegram.

«На территории аэропорта Шереметьево 17 мая 2026 года в 4:21 мск было зафиксировано падение обломков БПЛА», — говорится в сообщении.

По данным администрации аэропорта, фрагменты дрона находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, уточнили в пресс-службе. На месте работают сотрудники оперативных служб.

До этого аэропорт Шереметьево возобновил обслуживание пассажиров после введенных мер безопасности на фоне угрозы от беспилотников.

Меры были введены в ночь на 17 мая. Пассажиров предупредили о необходимости быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту самолета, в связи с текущей ситуацией.

Ранее Москву пытались атаковать более 30 дронов.