В одном из московских аэропортов сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, меры были приняты из соображений безопасности.

Утром в среду, 20 мая, сообщалось, что воздушная гавань обслуживает рейсы по согласованию в связи с временными ограничениями.

Работу аэропортов Домодедово и Внуково ранее также ограничивали.

20 мая примерно в 08:00 (мск) мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата на подлете к российской столице.

В ночь на 17 мая атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы противовоздушной обороны сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Что известно о последствиях и масштабах атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аэропорту Шереметьево упал беспилотник.