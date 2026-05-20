Московские аэропорты перешли на особый режим работы

Аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию
Московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства», — говорится в публикации.

Такое же сообщение Росавиация опубликовала и про ограничения во Внуково.

Уточняется, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации предупредили пассажиров о корректировках в расписании рейсов.

В ночь на 17 мая атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы противовоздушной обороны сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Что известно о последствиях и масштабах атаки — в материале «Газеты.Ru».

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, масштабная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

Ранее в Шереметьево обнаружили обломки беспилотника.

 
