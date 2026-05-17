«Теракт под песни «Евровидения». Что известно о массированной атаке на Московский регион

Атака беспилотников на Москву стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120, следует из данных мэра Сергея Собянина, подсчитанных ТАСС. Удары затронули и Подмосковье — есть погибшие, раненые и разрушения. В МИД РФ назвали атаку украинских дронов терактом «на деньги еэсовцев». Что известно о последствиях и масштабах атаки — в материале «Газеты.Ru».

«Самая масштабная атака»

Атака беспилотников на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной более чем за год, следует из подсчетов ТАСС по данным мэра столицы Сергея Собянина. С начала суток он сообщил уже о 81 сбитом дроне, летевшем к городу. За последние сутки, по словам мэра, силы ПВО уничтожили больше 120 БПЛА.

До этого крупнейшей атакой 2026 года считался налет 14 марта: тогда Собянин сообщил о 65 сбитых беспилотниках. На следующий день на подлете к Москве уничтожили еще 54 дрона, а 16 марта в период с 2:00 до 11:00 мск — еще 42. Кроме того, 7 мая этого года силы ПВО сбили 61 беспилотник.

В 2025 году самой массированной атакой на Москву называли налет 11 марта. Тогда, по словам Собянина, на подлете к столице сбили 74 БПЛА, а на разных рубежах — «сотни боевых беспилотников». Еще 55 дронов, летевших на Москву, уничтожили 5–7 мая 2025 года, а 22–23 сентября над Московским регионом ликвидировали 46 БПЛА.

Реакция

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина совершила атаку на столичный регион на деньги европейцев.

«Под звуки песен «Евровидения» киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт. Объекты нападения были исключительно мирные — люди, многоквартирные и частные дома. Данные теракты, как и предыдущие, — преступления [Владимира] Зеленского и Банковой, а также финансирующего их коллективного западного меньшинства»,

— заявила Захарова ТАСС.

В Минобороны сообщили, что с 22:00 мск 16 мая до 7:00 мск 17 мая средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов России, включая Московский регион, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Позже в министерстве уточнили масштабы отраженных ударов: за сутки средства ПВО сбили 1054 БПЛА над российскими регионами, а также восемь управляемых авиационных бомб , реактивный снаряд системы HIMARS производства США, крылатую ракету «Фламинго» и управляемую ракету «Нептун-МД».

Удар по Москве

Как сообщал ночью мэр Сергей Собянин, средства ПВО отражали массированную атаку украинских БПЛА. На местах падения обломков зафиксированы незначительные повреждения, предварительно, без пострадавших. На всех адресах работают экстренные службы.

Позже появилась информация о пострадавших.

«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено 12 человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома. Силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки. За последние сутки сбито больше 120 БПЛА»,

— написал мэр.

После этого, по его информации, средства ПВО уничтожили еще семь беспилотников. На фоне атаки беспилотников два московских аэропорта перешли на особый режим работы. Как сообщили в Росавиации, Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы только по согласованию с профильными службами.

Часть рейсов пришлось перенаправить. Нижегородский аэропорт «Чкалов» принял 15 самолетов, которые изначально следовали в Москву. Его выбрали основным запасным аэродромом столичного авиаузла. С пассажирами работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта — им предоставили питание и напитки.

Подмосковье: погибшие и раненые

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, силы ПВО отражали налет БПЛА с трех часов утра, удары пришлись по нескольким муниципалитетам.

Самые тяжелые последствия — в Химках и Мытищах. В микрорайоне Старбеево беспилотник попал в частный дом, погибла женщина, еще один человек оставался под завалами.

«Мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там БПЛА попал в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом — там пострадавших нет»,

— написал Воробьев.

В Красногорске, в Путилкове, дрон попал в многоквартирный дом — повреждены несколько квартир, обошлось без пострадавших. В Истре удары пришлись по жилым домам в Дедовске и поселке Агрогородок, по предварительным данным, пострадали трое мужчин и одна женщина — им оказывают помощь.

Еще один частный дом загорелся после падения беспилотника в деревне Субботино Наро-Фоминского округа, там, по предварительной информации, обошлось без жертв.

«На всех адресах продолжают работу пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций. Прошу всех сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле», — добавил глава региона.

Он отметил, что всем пострадавшим оказывают медпомощь, помогут также семьям погибших и пострадавших.

Последствия ударов ВСУ

В Сергиевом Посаде после падения обломков беспилотника повреждены частные дома и автомобили. Как сообщила глава округа Оксана Ероханова, обошлось без раненых, на месте работают оперативные службы. Жителей призвали не подходить к обломкам и не снимать их на телефон.

В Лобне при ночной атаке пострадала женщина — у нее диагностированы осколочные ранения, ей оказали медицинскую помощь. По словам главы округа Анны Кротовой, повреждены около пяти многоквартирных домов, в основном выбиты окна, а также более 20 автомобилей.

В Истринском округе атака затронула железнодорожную инфраструктуру. Как уточнила глава муниципалитета Татьяна Витушева, повреждена контактная сеть на перегоне возле станции «Устиновка». Движение электричек временно остановлено в обе стороны, для пассажиров организовали автобусы от станции «Румянцево» до Волоколамска.