Мэр Москвы заявил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили направлявшийся к российской столице беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал он.

По словам мэра, на месте падения обломков беспилотника сейчас работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 17 мая атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы противовоздушной обороны сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Что известно о последствиях и масштабах атаки — в материале «Газеты.Ru».

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, масштабная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

Ранее в аэропорту Шереметьево упал беспилотник.