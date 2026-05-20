Еще один московский аэропорт перешел на особый режим работы

Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию в связи с ограничениями

Московский аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию в связи с временными ограничениями. Об этом сообщает Росавиация.

«Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства», — указано в публикации.

Росавиация объяснила принятые меры «обеспечением безопасности полетов».

До этого временные ограничения ввели в двух столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

20 мая примерно в 08:00 (мск) мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата на подлете к российской столице.

В ночь на 17 мая атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы противовоздушной обороны сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Что известно о последствиях и масштабах атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аэропорту Шереметьево упал беспилотник.