На значительной части Запорожской области аварийно отключилось электричество

На значительной части Запорожской области произошли аварийные отключения электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что критическая инфраструктура находится в рабочем режиме. Сейчас энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

17 мая стало известно, что в Запорожской области возникли перебои с водоснабжением после атак Вооруженных сил Украины.

2 мая Балицкий сообщил о кратковременных отключениях электроэнергии в регионе.

За день до этого губернатор региона сообщил, что массовая ночная атака Вооруженных сил Украины на энергообъекты Запорожской области привела к прекращению подачи электричества в несколько населенных пунктов.

Ранее в Энергодаре беспилотник ВСУ взорвался на парковке.