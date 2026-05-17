В российском городе беспилотник ВСУ взорвался на парковке

В Энергодаре беспилотник ВСУ сдетонировал на придомовой парковке

В Энергодаре Запорожской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировал на парковке в одном из дворов. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Беспилотник самолетного типа сдетонировал в дорожное покрытие в четвертом микрорайоне на стоянке в одном из дворов на улице Набережная», — написал он.

По словам чиновника, в результате атаки получили повреждения около 15 окон в многоквартирных домах и порядка восьми гражданских автомобилей. Он отметил, что никто не пострадал.

Пухов добавил, что опасность повторных атак со стороны ВСУ сохраняется.

17 мая украинский дрон ударил по одному из корпусов детского сада №10 (бывший д/с №16) в Энергодаре. Инцидент произошел на улице Комсомольской.

Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС — крупнейшей атомной электростанции Европы. В 2022 году в ходе специальной военной операции населенный пункт и станция перешли под контроль России.

Ранее в МИД России призвали вынести Украине суровый приговор из-за атак на Запорожской АЭС.