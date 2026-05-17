В Запорожской области возникли перебои с водоснабжением из-за Украины

В Запорожской области возникли перебои с водоснабжением после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает предприятие «Вода Запорожья» в своем Telegram-канале.

«ГУП ЗО «Вода Запорожья» информирует жителей Запорожской области о возможных перебоях в водоснабжении, связанных с ремонтно-восстановительными работами в значительной части региона для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения», — говорится в публикации.

Подачу воды должны возобновить после восстановления электропитания населенных пунктов.

Жителей региона призвали «всегда иметь дома необходимый запас питьевой воды и воды для технических нужд».

2 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял о кратковременных отключениях электроэнергии в регионе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Newsmax говорил, что западные партнеры попросили Украину не атаковать российские объекты энергетики на фоне кризиса на Ближнем Востоке, однако Киев ответил отказом.

