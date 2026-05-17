Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Запорожской области возникли перебои с водоснабжением из-за Украины

Перебои с водоснабжением возникли в Запорожской области после атак ВСУ
Shutterstock

В Запорожской области возникли перебои с водоснабжением после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает предприятие «Вода Запорожья» в своем Telegram-канале.

«ГУП ЗО «Вода Запорожья» информирует жителей Запорожской области о возможных перебоях в водоснабжении, связанных с ремонтно-восстановительными работами в значительной части региона для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения», — говорится в публикации.

Подачу воды должны возобновить после восстановления электропитания населенных пунктов.

Жителей региона призвали «всегда иметь дома необходимый запас питьевой воды и воды для технических нужд».

2 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял о кратковременных отключениях электроэнергии в регионе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Newsmax говорил, что западные партнеры попросили Украину не атаковать российские объекты энергетики на фоне кризиса на Ближнем Востоке, однако Киев ответил отказом.

Ранее в центре подконтрольного ВСУ Запорожья рухнул украинский флаг.

 
Теперь вы знаете
Как получить маткапитал на покупку дома в 2026 году и дадут ли выплату на дачу, недострой и участок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!