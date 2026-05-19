Прокуратура Московской области высказалась о пожаре на складе в Подмосковье

«Точные причины возгорания будут установлены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Как писал Telegram-канал 112, в селе Белый Раст загорелись склады. Изначально сообщалось, что огонь распространился на площадь три тысячи «квадратов». Позднее стало известно, что площадь пожара составляет около 5 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, причины возгорания неизвестны.

До этого в подмосковном Путилково вспыхнула заброшенная баня. Незадолго до пожара на территории комплекса видели детей. Предполагается, что они могли жечь костры.

