В Подмосковье загорелись склады на 3 тысячах «квадратов»

В селе Белый Раст Дмитровского округа Подмосковья произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Загорелись склады. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 3000 квадратных метров. Обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении.

Очевидцы поделились кадрами с места пожара. Дым от огня поднялся на десятки метров в высоту. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, причины возгорания неизвестны.

До этого стало известно, что сообщение о возгорании на складе в Кашире по адресу улица Строительная, дом 15. Изначально площадь пожара составляла 500 кв. м, но затем огонь быстро распространился. В МЧС уточнили, что возгорание произошло на кровле здания. Площадь пожара достигла 7,5 тыс. квадратных метров. Возгорание сначала локализовали, а затем полностью ликвидировали .

