В МЧС рассказали подробности о крупном пожаре в Подмосковье

МЧС: площадь пожара в селе Белый Раст составляет около 5 тыс. квадратных метров
Площадь пожара в селе Белый Раст Дмитровского округа Московской области увеличилась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС столицы, пишет РИА Новости.

«По уточненным данным, площадь пожара составляет около 5 тыс. кв. метров», — сказали в пресс-службе ведомства.

Как писал Telegram-канал 112, в населенном пункте загорелись склады. Изначально сообщалось, что огонь распространился на площадь три тысячи «квадратов». Очевидцы поделились кадрами с места пожара. Дым от огня поднялся на десятки метров в высоту.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало, причины возгорания неизвестны.

До этого стало известно, что сообщение о возгорании на складе в Кашире по адресу улица Строительная, дом 15. Изначально площадь пожара составляла 500 кв. м, но затем огонь быстро распространился. В МЧС уточнили, что возгорание произошло на кровле здания. Площадь пожара достигла 7,5 тыс. квадратных метров.

Ранее в Ижевске эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара на балконе.

 
