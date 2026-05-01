В Ижевске эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара на балконе

МЧС: в Ижевске при пожаре в многоэтажке пострадали семь человек

Семь человек обратились за медицинской помощью после пожара в многоквартирном доме в Ижевске. Об этом сообщила в «Максе» пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Пожар произошел днем в пятницу в шестиэтажном доме на улице Архитектора П. П. Берша. По информации медиков, среди пострадавших — двое детей в возрасте трех и 15 лет. Предварительно у них диагностировали легкое отравление продуктами горения. Четыре человека, включая 15-летнего подростка, отказались от госпитализации.

В ведомстве уточнили, что к моменту прибытия пожарных горел балкон, а огонь уже распространялся на верхние этажи. Люди просили о помощи из окон. С использованием масок удалось спасти восемь человек, среди них двое детей. Еще 20 человек эвакуировали из здания.

Причины пожара сейчас устанавливают, к проверке подключены специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Накануне в подмосковном Путилково вспыхнула заброшенная баня. Незадолго до пожара на территории комплекса видели детей. Предполагается, что они могли жечь костры.

Ранее годовалую девочку не смогли спасти во время пожара в Подмосковье.