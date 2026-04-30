В Подмосковье очевидцы засняли вспыхнувшие бани

В подмосковном Путилково вспыхнула заброшенная баня. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Судя по кадрам, огонь от полыхающей заброшенной бани в Путилково уже перекинулся на соседнюю постройку, собрались толпы людей», — говорится в сообщении.

Незадолго до пожара на территории комплекса видели детей. Предполагается, что они могли жечь костры.

В свою очередь агентство РИА Новости сообщает, что в Путилково вспыхнуло кафе. Предполагается, что горит кафе «Чайхана», предполагаемым владельцем которого является Алишер Касимов, осужденный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

До этого в Московской области в СНТ «Семья» произошел пожар в частном доме, в результате которого не выжили два человека. В момент возгорания в мансарде находились женщина и пятилетний ребенок. Чтобы спасти мальчика, она выбросила его из окна, после чего сама покинула помещение тем же способом.

Ранее годовалая девочка не выжила во время пожара в Подмосковье.