Власти рассказали подробности о крупном пожаре на складах в Дмитровском районе

Шувалов: угрозы для жизни людей из-за пожара на складах в Дмитровском районе нет

Жизни людей ничего не угрожает на фоне пожара на складском комплексе в Дмитровском округе Подмосковья. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Михаил Шувалов.

«Важно: по предварительным данным экстренных служб, угрозы для жилых домов и жизни людей нет. Все службы действуют оперативно и слаженно. Держу ситуацию на личном контроле. О ходе тушения буду информировать дополнительно», — написал он.

Как писал Telegram-канал 112, в селе Белый Раст загорелись склады. Изначально сообщалось, что огонь распространился на площадь три тысячи «квадратов». Позднее стало известно, что площадь пожара составляет около 5 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, причины возгорания неизвестны.

До этого в подмосковном Путилково вспыхнула заброшенная баня. Незадолго до пожара на территории комплекса видели детей. Предполагается, что они могли жечь костры.

Ранее в Ижевске эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара на балконе.