В Госдуме выступили против цензуры искусства в России

Председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила в разговоре с ТАСС, что административное вмешательство в творческие процессы под предлогом защиты ценностей является цензурой, которая запрещена Конституцией РФ.

Так она отреагировала на предложение актера и депутата Госдумы от партии «Новые люди» Дмитрия Певцова проверить спектакль «Гамлет» в МХТ, в котором главную роль исполняет Юрий Борисов.

«Это называется цензура. А цензура в России запрещена конституцией», — подчеркнула Казакова.

Она обратила внимание на то, что во все времена деятели искусства создавали в своих произведениях новое и яркое, находили, ошибались, менялись, совершенствовались. По ее мнению, это является творческим процессом, результат которого оценивает зритель.

25 февраля стало известно, что Юра Борисов приступил к репетициям спектакля «Гамлет» в театре МХТ им. Чехова. В постановке также задействованы Кузьма Котрелев, Софья Шидловская, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Наташа Швец.

После премьеры с критикой на спектакль обрушился актер Олег Меньшиков – он назвал постановку Андрея Гончарова театральной катастрофой. Актер добавил, что некоторые зрители призывают искать в спектакле дополнительные смыслы. По мнению Меньшикова же, в постановке «нет ни одной мысли». Проблема, предположил он, может быть в том, что артисты не смогли договориться с режиссером.

Ранее актриса Чиповская назвала незрелыми хейтеров нового «Гамлета».