Меньшиков о «Гамлете» с Борисовым: «Театр породил чудовище»

Актер Олег Меньшиков раскритиковал новый спектакль «Гамлета» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли. Об этом народный артист России высказался в своем Telegram-канале.

Постановку Андрея Гончарова Меньшиков назвал театральной катастрофой.

«Театр породил чудовище», — заявил он.

Актер добавил, что некоторые зрители призывают искать в спектакле дополнительные смыслы. По мнению Меньшикова же, в постановке «нет ни одной мысли».

«Там даже зарождение мысли отсутствует», — отрезал Меньшиков.

Проблема, предположил он, может быть в том, что артисты не смогли договориться с режиссером.

В феврале сообщалось, что актер Юра Борисов приступил к репетициям спектакля «Гамлет» в театре МХТ им. Чехова. Он исполнил в постановке главную роль. По задумке режиссера, это будет современный Гамлет.

В спектакле также задействованы Кузьма Котрелев, Софья Шидловская, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Наташа Швец.

