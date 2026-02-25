Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Юра Борисов сыграет современного Гамлета

«КП»: актер Юра Борисов приступил к репетициям спектакля «Гамлет»
Scott A Garfitt/Invision/AP

Актер Юра Борисов приступил к репетициям спектакля «Гамлет» в театре МХТ им. Чехова. Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечает издание, в окружении МХТ утверждают, что Борисов уже репетирует и подстраивает свой график под театр. Другие источники kp.ru утверждают, что артист пока не начинал репетировать. Борисов исполнит в постановке главную роль. По задумке режиссера, это будет современный Гамлет.

В спектакле также задействованы Кузьма Котрелев, Софья Шидловская, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Наташа Швец.

В январе 2025 года Юра Борисов вошел в историю как первый российский актер, номинированный на премию «Оскар».

В июне Deadline утверждал, что Борисов исполнит главную роль в фильме британской актрисы Эмили Мортимер «Денис».

Картина станет режиссерским дебютом для Эмили Мортимер. Актриса также написала сценарий к проекту. Фильм расскажет о студентке из Британии, которая приезжает в Москву в 90-е и влюбляется в российского поэта. Девушку сыграет звезда «Солтберна» Элисон Оливер, а писателя – Борисов.

Ранее Юру Борисова сравнили с Петром Мамоновым.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!