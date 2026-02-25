Юра Борисов сыграет современного Гамлета

Актер Юра Борисов приступил к репетициям спектакля «Гамлет» в театре МХТ им. Чехова. Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечает издание, в окружении МХТ утверждают, что Борисов уже репетирует и подстраивает свой график под театр. Другие источники kp.ru утверждают, что артист пока не начинал репетировать. Борисов исполнит в постановке главную роль. По задумке режиссера, это будет современный Гамлет.

В спектакле также задействованы Кузьма Котрелев, Софья Шидловская, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Наташа Швец.

В январе 2025 года Юра Борисов вошел в историю как первый российский актер, номинированный на премию «Оскар».

В июне Deadline утверждал, что Борисов исполнит главную роль в фильме британской актрисы Эмили Мортимер «Денис».

Картина станет режиссерским дебютом для Эмили Мортимер. Актриса также написала сценарий к проекту. Фильм расскажет о студентке из Британии, которая приезжает в Москву в 90-е и влюбляется в российского поэта. Девушку сыграет звезда «Солтберна» Элисон Оливер, а писателя – Борисов.

Ранее Юру Борисова сравнили с Петром Мамоновым.