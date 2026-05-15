Анна Чиповская о хейтерах нового «Гамлета»: «Это позиция незрелого зрителя»

Неготовность к экспериментам в постановке «Гамлет» в МХТ им. Чехова указывает на незрелость зрителя. Об этом «Пятому каналу» на пресс-показе спектакля заявила актриса Анна Чиповская, комментируя его хейтеров.

«Позиция «я не понимаю или мне не нравится, и значит это плохо» — это позиция незрелого зрителя и человека», — заявила актриса.

Она подчеркнула, что люди зачастую поспешно делают выводы. При этом такая позиция мешает им открывать для себя что-то новое.

По данным телеканала, зрители скептически восприняли переосмысление классики и не оценили то, что вместо поединков на шпагах герои спектакля играют в настольный теннис книгами, устраивают техно-вечеринки и носят костюмы из фольги.

В феврале сообщалось, что актер Юра Борисов приступил к репетициям спектакля «Гамлет» в театре МХТ им. Чехова. Он исполнил в постановке главную роль. По задумке режиссера, это будет современный Гамлет.

В спектакле также задействованы Кузьма Котрелев, Софья Шидловская, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Наташа Швец.

