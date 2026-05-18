В Госдуме призвали к цензуре в спектаклях после «Гамлета» с Юрой Борисовым

В России каждый спектакль нуждается в цензуре, в том числе постановки следует контролировать на соответствие духовно-нравственным ценностям, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов. Так в беседе с НСН он прокомментировал нашумевший спектакль «Гамлет» в МХТ им. Чехова с Юорй Борисовым в главной роли.

«Я не видел этот спектакль, но считаю, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809 Указе президента, — заявил Певцов. — Это касается не возраста, а всех других вещей».

Комментируя сообщения о перепродаже билетов на «Гамлета» и ценах, взлетевших до 200 тыс. рублей, то Певцов призвал не считать это показателем качества постановки. Так, по его мнению, если кто-то решился бы сейчас создать «порнографический спектакль», то цены на него взлетели бы ещё сильнее, однако это ни о чем не говорит.

Депутат также добавил, что его новости и шумиха вокруг нового «Гамлета» нисколько не заинтересовали – смотреть спектакль он не планирует.

Напомним, 25 февраля стало известно, что Юра Борисов приступил к репетициям спектакля «Гамлет» в театре МХТ им. Чехова. В постановке также задействованы Кузьма Котрелев, Софья Шидловская, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Наташа Швец.

После премьеры с критикой на спектакль обрушился актер Олег Меньшиков – он назвал постановку Андрея Гончарова театральной катастрофой. Актер добавил, что некоторые зрители призывают искать в спектакле дополнительные смыслы. По мнению Меньшикова же, в постановке «нет ни одной мысли». Проблема, предположил он, может быть в том, что артисты не смогли договориться с режиссером.

Ранее актриса Чиповская назвала незрелыми хейтеров нового «Гамлета».