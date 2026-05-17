В Чечне объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Чеченской Республики. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает РИА Новости.

«Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Чеченской Республики», — говорится в сообщении.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО РФ отражают атаки беспилотных летательных аппаратов на столичный регион.

В ночь на 17 мая представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры были приняты в аэропортах Минеральных Вод, Нальчика, Ярославля, Краснодара и Геленджика.

Ранее в Тульской области сбили шесть беспилотников.