Внуково и Домодедово ограничили полеты

Аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию

Столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 00:11. В нем уточняется, что расписание рейсов может быть частично скорректировано. Мера введена для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко добавил, что статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.

До этого аналогичные меры были приняты в Домодедово.

Количество БПЛА, атаковавших Москву 16 мая, почти достигло 40. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. Первые два БПЛА были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны прошлой ночью около 2:00. Последний налет дронов на город был зафиксирован около 22:15. Аэропорты Московского региона несколько раз в течение дня из соображений безопасности ограничивали полеты.

