Ограничена работа аэропортов Минеральных Вод и Нальчика

В аэропортах Минвод и Нальчика введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Минеральных Вод и Нальчика. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 03:52 мск.

До этого в ночь на 16 мая временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Утром 15 мая авиасообщение в аэропорту Хельсинки остановили из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. По данным Yle, власти в течение утра получали информацию о беспилотниках в воздушном пространстве Финляндии.

13 мая восемь самолетов не смогли приземлиться в столичных аэропортах Внуково и Домодедово из-за ограничений по безопасности. В частности, рейс из Стамбула отправили в аэропорт вылета. Самолеты, летевшие из Самарканда, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы направили в московский аэропорт Шереметьево. Из Домодедово в Жуковский был направлен один борт. Со всеми изменениями можно было ознакомиться на онлайн-табло аэропортов.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации 14 беспилотников, летевших на Москву.