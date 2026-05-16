В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении пресс-службы.

Там подчеркнули, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны РФ, за шесть часов дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников. По данным ведомства, столько вражеских летательный аппаратов сбили в период с 09:00 до 15:00 мск.

13 мая восемь самолетов не смогли приземлиться в столичных аэропортах Внуково и Домодедово из-за ограничений по безопасности. В частности, рейс из Стамбула отправили в аэропорт вылета. Самолеты, летевшие из Самарканда, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы направили в московский аэропорт Шереметьево. Из Домодедово в Жуковский был направлен один борт. Со всеми изменениями можно было ознакомиться на онлайн-табло аэропортов.

Ранее в двух аэропортах Кавказа ввели ограничения на полеты.