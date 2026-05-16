В Тульской области сбили шесть беспилотников ВСУ

Миляев: средства ПВО уничтожили 6 украинских беспилотников в Тульской области
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Подразделения ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Тульской области. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены шесть украинских беспилотников», — написал он.

По словам Миляева, среди местных жителей пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано.

Одновременно с этим глава города Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении шести украинских БПЛА. Он призвал жителей оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

16 мая атаке также подверглась Москва. Мэр города Сергей Собянин сообщал о нескольких попытках вражеских БПЛА атаковать столичный регион. Всего было сбито 38 вражеских дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее за пять часов над Россией сбили еще почти 90 беспилотников.

 
