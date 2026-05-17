Силы ПВО сбили еще 10 БПЛА, летевших на Москву

Системы ПВО РФ отражают атаки беспилотных летательных аппаратов на столичный регион, сбиты еще 10 БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Мах.

«На местах падения обломков зафиксированы незначительные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил Собянин.

Он добавил, что на местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

С начала суток Собянин несколько раз сообщал об атаках вражеских беспилотников. Всего на подлете к столице за ночь сбили 74 беспилотников.

В ночь на 17 мая атаке подверглась Тульская область. Как уточнил глава региона Дмитрий Миляев, подразделения ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Тульской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над Севастополем сбили 25 БПЛА.