Саратовский аэропорт приостановил полеты

В саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщила на канале в мессенджере «Макс» Росавиация.

В посте от 18:31 отмечается, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Меньше чем через 15 минут ограничения были сняты.

До этого аналогичные меры были приняты в аэропортах Минеральных Вод, Нальчика, Ярославля, Краснодара и Геленджика. На этом фоне российское Минобороны заявило об уничтожении на регионами РФ 76 дронов. Их сбили в том числе над южными регионами страны.

Столичные Внуково и Домодедово и подмосковный Жуковский тоже приостанавливали полеты. В течение субботы, 16 мая, Москвы попытался атаковать уже 31 БПЛА.

