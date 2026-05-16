Минобороны сообщило об уничтожении еще более 70 дронов ВСУ над Россией

Минобороны: в России силы ПВО за шесть часов сбили 76 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, столько вражеских летательный аппаратов сбили в период с 09:00 до 15:00 мск.

В ночь на 16 мая дежурные средства противовоздушной обороны выявили и уничтожили 138 украинских БПЛА. Уточняется, что беспилотники противника сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Краснодарским краем, республикой Крым, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны добавили, что в период с 7:00 мск до 9:00 мск 16 мая дежурные средства ПВО перехватили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над восемью российскими регионами, а также над акваторией Азовского моря.

