Количество атаковавших Москву БПЛА превысило 30

Собянин: на подлете к Москве уничтожен еще один беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации еще одного БПЛА противника, летевшего к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

Это уже 31-й беспилотник, который пытался атаковать город в течение субботы, 16 мая. Первые два БПЛА был нейтрализованы средствами ПВО (противовоздушной обороны) в 2:00. На этом фоне столичные аэропорты Внуково и Домодедово и подмосковный Жуковский ограничивали полеты.

Прошлой ночью был временно закрыт и Крымский мост. Переправа не работала с 2:27 до 13:03. В 14:00 в очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства, автомобилистам приходилось ждать около двух часов. Постепенно ситуация начала улучшаться, и к 15:00 очередь уменьшилась более чем в два раза. На этом фоне российское Минобороны заявило об уничтожении на регионами РФ 76 дронов. Их сбили в том числе над акваториями Черного и Азовского морей и Крымом.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.