В аэропортах Москвы и Подмосковья введены временные ограничения на полеты

Во Внуково, Домодедово и Жуковском введены временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в подмосковном Раменском (Жуковский). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого в аэропортах Грозного и Магаса ввели ограничения на полеты.

Также ограничили работу аэропорты Минеральных Вод и Нальчика

До этого в ночь на 16 мая временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Краснодара и Геленджика.

13 мая восемь самолетов не смогли приземлиться в столичных аэропортах Внуково и Домодедово из-за ограничений по безопасности. В частности, рейс из Стамбула отправили в аэропорт вылета. Самолеты, летевшие из Самарканда, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы направили в московский аэропорт Шереметьево. Из Домодедово в Жуковский был направлен один борт. Со всеми изменениями можно было ознакомиться на онлайн-табло аэропортов.

Ранее сообщалось, что в России за ночь сбили более 130 беспилотников.