Аэропорты Внуково и Домодедово не смогли принять восемь рейсов

Восемь самолетов не смогли приземлиться в столичных аэропортах Внуково и Домодедово из-за ограничений по безопасности. Об этом ТАСС сообщили в воздушных гаванях.

«На посадку в другие аэропорты ушли семь следовавших самолетов», — сказала представитель справочной службы Внуково.

В частности, рейс из Стамбула отправили в аэропорт вылета. Самолеты, летевшие из Самарканда, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы направили в московский аэропорт Шереметьево. Из Домодедово в Жуковский был направлен один борт. Со всеми изменениями можно было ознакомиться на онлайн-табло аэропортов.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах Домодедово и Внуково были введены примерно в 5:00 утра 13 мая.

Утром 13 мая министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 286 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, Черным и Азовским морями.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на полеты.

 
