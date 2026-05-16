В двух аэропортах Кавказа ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Грозного и Магаса ввели ограничения на полеты

В аэропортах Грозного и Магаса введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере Max.

«Грозный, Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

15 мая Росавиация сообщала, что московский аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию.

Также московский аэропорт Шереметьево переводили на прием и отправку рейсов по согласованию.

До этого сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений.

Позднее стало известно, что два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за действующих ограничений, связанных с безопасностью. Рейсы перенаправили на временную посадку в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, добавили во Внуково.

Ранее из-за временных ограничений в Пулково не смог приземлиться самолет.