В двух аэропортах Кавказа ввели ограничения на полеты

В аэропортах Грозного и Магаса введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере Max.
«Грозный, Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
15 мая Росавиация сообщала, что московский аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию.
Также московский аэропорт Шереметьево переводили на прием и отправку рейсов по согласованию.
До этого сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений.
Позднее стало известно, что два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за действующих ограничений, связанных с безопасностью. Рейсы перенаправили на временную посадку в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, добавили во Внуково.
Ранее из-за временных ограничений в Пулково не смог приземлиться самолет.