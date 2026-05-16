В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь дронов над территорией России

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь сбили над российскими регионами 138 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники самолетного типа были уничтожены «в период с 20.00 мск 15 мая т.г. до 7.00 мск 16 мая т.г. дежурными средствами ПВО».

По информации Минобороны, их удалось перехватить над территориями 12 областей — Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и над акваториями двух морей — Азовским и Черным.

Накануне ночью российские ПВО сбили 355 украинских дронов самолетного типа над территорией РФ. Тогда их удалось уничтожить над 14 областями, а также в столичном регионе, Крыму, Калмыкии, Краснодарском крае. Часть целей нейтрализовали над акваториями Каспийского и Азовского морей.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации уже 14 беспилотников, летевших на Москву.