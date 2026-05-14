Следком закрыл дело исполнителя теракта в ЖК «Алые паруса»

Уголовное дело в отношении исполнителя теракта в московском ЖК «Алые паруса», жертвой которого стал президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, прекращено в связи со смертью фигуранта. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

По версии следствия, Паруйр Матевосян и Вараж Манукян были привлечены заказчиками и организаторами покушения — украинскими спецслужбами — к совершению теракта 3 февраля 2025 года.

Они заложили в лифтовом холле дома Саркисяна на Авиационной улице взрывное устройство — переделанную противопехотную мину МОН-50 с дополнительным зарядом пластита и средствами дистанционного подрыва.

Матевосян следил за Саркисяном и подал своему сообщнику сигнал о его приближении. Бомба была приведена в действие, и исполнитель теракта погиб при взрыве. Саркисян получил тяжелые ранения, от которых впоследствии скончался в больнице.

Расследование в отношении Манукяна завершено, его дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

О Матевосяне СМИ писали, что он уроженец Армении и когда-то мог служить десантником или в других элитных родах войск. У него на ноге обнаружили татуировку в виде меча. Также появлялась информация о том, что исполнитель теракта ранее уже имел судимость.

Ранее была названа цель подрыва Саркисяна.

 
