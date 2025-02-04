Брюнет с мечом на левой ноге. Что известно о смертнике из ЖК «Алые паруса»

В результате взрыва в столичном ЖК «Алые паруса» 3 февраля погиб президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Вторым погибшим мог оказаться убийца-смертник. По предварительным данным, он мог привести в действие мину, которую держал на теле. Что известно о возможном подрывнике и почему за Саркисяном следили несколько дней — в материале «Газеты.Ru».

Кто мог устроить взрыв

Возможным убийцей-смертником мог оказаться причастный к элитным войскам 55-летний мужчина, сообщили источники Telegram-канала «112». По их информации, его звали Парур К., а на левой ноге у него была татуировка в виде меча. По словам собеседников издания, это и может говорить о принадлежности к десантным или другим элитным родам войск.

По информации Mash, взрыв мог устроить гражданин Армении, ему было около 45 лет. По имеющейся информации, у него были темные волосы, короткая стрижка с залысинами и карие глаза. Мужчина был одет в черное.

Как уточнил «112», эпицентр взрыва находился на теле Парура К . По предварительным данным, мужчина привел в действие мину МОН-50. Она взорвалась, когда Армен Саркисян вышел из лифта. Мощность СВУ могла составлять до килограмма в тротиловом эквиваленте. Источники издания добавили, что возможный убийца ранее был судим, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и рассматривают несколько версий ЧП.

Возможные подельники

После взрыва правоохранители задержали несколько человек, сообщил «112». Они могли быть подельниками возможного подрывника, сейчас информацию проверяют силовики.

Покушение на Саркисяна готовили не менее месяца, отметил Mash. Выяснилось, что за главой Федерации бокса ДНР могли следить из квартиры в том же ЖК. Издание уточнило — следователи проверяют всех жильцов «Алых парусов», особенно тех, кто арендует квартиры.

Накануне взрыва Армен Саркисян отдыхал в банном комплексе «Вешки». Там он обратил внимание на двух подозрительных молодых людей на старом автомобиле . Ему показалось, что они следили за ним, сообщил источник РЕН ТВ.

«Он узнал их, сказал, что уже видел. Двое незнакомцев выпили кофе и уехали, когда поняли, что за ними следит охрана», — уточнил собеседник издания.

В подготовке покушения на Саркисяна задействовали несколько человек, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Предварительно, в подготовке покушения на Саркисяна были задействованы несколько человек. Роли каждого были распределены заранее. Были люди, в том числе задействованные в слежке и непосредственно исполнители взрыва», — объяснил собеседник агентства.

В день взрыва глава Федерации бокса ДНР вышел из дома на час позже, потому что решил пропустить тренировку в спортзале. Вместе с ним должна была пойти возлюбленная Анна, однако Саркисян попросил ее остаться дома — он планировал заехать за ней чуть позже, рассказал источник РЕН ТВ.

За Арменом Саркисяном следили больше месяца. Он обещал друзьям, что «решит этот вопрос» За день до взрыва в ЖК «Алые паруса» охранники основателя батальона... 04 февраля 15:04

Основные версии

Следователи выясняют, что послужило мотивом для убийства Армена Саркисяна. В работе не менее двух версий.

Первая связана с деятельностью главы Федерации бокса ДНР в зоне спецоперации. Саркисян в сентябре 2022 года создал армянский батальон «Арбат», который 1 июля 2023-го вошел в систему Минобороны. По словам самого Саркисяна, «всю свою осознанную жизнь» он прожил в Горловке — в Донбасс из Армении он перебрался еще в юности.

Вторая версия, по информации Telegram-канала SHOT, связана с профессиональной деятельностью Саркисяна. Источники сообщили, что покушение на предпринимателя связано с его табачным бизнесом и переделом сфер влияния на отечественном рынке.

«Саркисян занимался производством сигарет под армянской маркой, которые в дальнейшем поставлялись в российские регионы. Этим якобы были недовольны поставщики и дистрибьюторы оригинальных сигарет из Армении, которые незадолго до убийства предложили Саркисяну отказаться от своего бизнеса», — сообщил SHOT.

По его данным, встречи ни к чему не привели, и Саркисян продолжил заниматься бизнесом. Истинные причины, имена возможных заказчиков и исполнителей станут известны позже, после расследования уголовного дела.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил «Газете.Ru», что Армена Саркисяна могли убить из-за «передела сфер влияния».

Это одна из рабочих версий, которую я так понимаю, следственные органы достаточно активно сейчас прорабатывают. Следствие идет, и оно докопается до истины, установит всех причастных к этому чудовищному происшествию. Преступление, которое совершено было очень опасным способом, в людном месте, где могло пострадать гораздо больше невинных людей. Андрей Альшевских Депутат Госдумы

По его словам, следствие установит всех причастных к совершению преступления, и все «получат по заслугам».

Погибшего предпринимателя похоронят 7 февраля на Троекуровском кладбище, сообщили в подразделении «Арбат».