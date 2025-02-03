Политолог назвал цель подрыва основателя батальона «Арбат» в Москве

Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» является жестоким посланием всей российской элите. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Сергей Марков.

«От украинских террористов нельзя спрятаться нигде. Поскольку ЖК «Алые Паруса» очень элитный, то этот теракт это и жестокое послание Зеленского всей российской элите», — заявил он.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Инцидент произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. В результате он потерял часть левой ноги и впал в кому, позднее стало известно, что он не выжил. При взрыве также пострадали охранник главы Федерации бокса Олег Касперович и еще несколько человек. Касперович был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в Госдуме заявили об украинском следе во взрыве в ЖК «Алые паруса».