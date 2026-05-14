Дело об убийстве главы батальона «Арбат» в московском ЖК передали в суд

СК: в суд направлено дело о теракте против главы батальона «Арбат» Саркисяна

В суд Москвы направлено уголовное дело в отношении Ваража Манукяна в связи с терактом, в котором погиб глава добровольческого батальона «Арбат» и руководитель Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в «Макс».

В следкоме уточнили, что Манукян обвиняется в террористическом акте и незаконном обороте взрывных устройств, совершенных организованной группой, а уголовное дело в отношении подсудимого после утверждения обвинительного заключения передано в суд «для рассмотрения по существу».

Инцидент произошел утром 3 февраля 2025 года в фойе первого этажа дома в московском жилом комплексе «Алые паруса». В результате взрыва травмы получили пять человек, в числе которых жильцы дома и консьерж. Не выжили двое, в том числе основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Максим Денисов уточнил, что атака была заказана украинской стороной, а реализована через этнический криминалитет.

Денисов также отмечал, что один из фигурантов сразу после совершения преступления покинул территорию РФ. Он привлекается к ответственности заочно.

