Лебедев публично заступился за мэра Уфы, обвиненного в коррупции

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев на видео в соцсети «ВКонтакте» обратился к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину из-за дела мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Лебедев сообщил, что лично знаком с чиновником и видел, как при нем Уфа становилась ухоженным и комфортным городом. Блогер призвал Бастрыкина внимательно и всесторонне разобраться в деле, возбужденном в отношении Мавлиева.

«Суть вопроса — в необходимости полноценной проверки <…> чтобы исключить любые перекосы и недосказанность», — сказал Лебедев.

30 апреля Мавлиева заключили под стражу, однако 6 мая ему изменили меру пресечения на домашний арест. Мэра и еще трех человек подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, расположенного на территории санатория «Радуга».

Кроме того, по данным следствия, в 2025 году чиновник вымогал взятку за покровительство от застройщиков, требовал от коммерсантов купить ему земельный участок и собирал «дань» с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований через подставные фонды.

Защита настаивает на невиновности Мавлиева и подчеркивает, что он отвергает все предъявленные ему обвинения. Чиновник обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность его уголовного преследования. На время следствия обязанности мэра Уфы исполняет первый заместитель Сергей Кожевников.

Ранее Мавлиева госпитализировали с подозрением на инфаркт.

 
