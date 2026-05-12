Названа причина госпитализации арестованного мэра Уфы

Главу Уфы Ратмира Мавлиева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, чиновнику стало плохо ночью 12 мая. Он жаловался супруге на сильные боли в груди, а утром ему вызвали скорую помощь. Мавлиева доставили в больницу около 06:00 по местному времени. Точной информации о его состоянии пока нет.

Адвокат мэра Марат Самойлов сообщил, что проблемы с сердцем могли начаться на фоне стресса из-за уголовного дела. По его словам, Мавлиев переживал из-за происходящего и жаловался на плохое самочувствие.

Мавлиева задержали 30 апреля. Его и еще трех фигурантов подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории санатория «Радуга».

Следствие также считает, что в 2025 году чиновник требовал взятку у застройщиков за покровительство, просил коммерсантов приобрести ему земельный участок и собирал деньги с компаний под видом добровольных пожертвований через подставные фонды. Мавлиеву может грозить до 15 лет колонии.

6 мая суд изменил ему меру пресечения и перевел из СИЗО под домашний арест. По словам защитника, Мавлиев не признает вину по делу о получении взятки и превышении должностных полномочий, но сотрудничает со следствием.

Ранее экс-главу министерства Удмуртии задержали по подозрению в аферах с субсидиями.