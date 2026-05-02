Еще один российский аэропорт приостановил полеты

В пермском аэропорту Большое Савино ввели ограничения на полеты самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 15:45. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

2 мая прием и отправку самолетов приостанавливали в восьми аэропортах — в Пскове, Череповце, Ярославле, Уфе, Челябинске, Москве и

Екатеринбурге. Ограничения до сих пор действуют в екатеринбургском Кольцово, челябинском Баландино, Уфе и Пскове.

На этом фоне в российском Минобороны заявили, что силы ПВО с 8:00 до 14:00 перехватили и уничтожили над территорией РФ 123 беспилотника. Они пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Башкирию и Кубань. На подлете к столице нейтрализовали девять дронов.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.