На юге России возобновили полеты два аэропорта

Ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика отменены с 22:46. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов. Таким образом, воздушные гавани приостановили выполнение рейсов чуть больше чем на час.

В прошлый раз аналогичные меры были приняты накануне. В Геленджике ограничения действовали с 18:07, а в Сочи — с 19:15. С 6:22 2 мая обе воздушные гавани вернулись к полноценной работе.

Вечером 2 мая временные ограничения на прием и выпуск самолетов из соображений безопасности также ввели в аэропортах Пензы и Нижнего Новгорода. На этом фоне российское Минобороны заявило, что силы ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над 12 регионами страны 146 беспилотников ВСУ самолетного типа.

