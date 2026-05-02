На юге России возобновили полеты два аэропорта

Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили прием и отправку рейсов
Ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика отменены с 22:46. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов. Таким образом, воздушные гавани приостановили выполнение рейсов чуть больше чем на час.

В прошлый раз аналогичные меры были приняты накануне. В Геленджике ограничения действовали с 18:07, а в Сочи — с 19:15. С 6:22 2 мая обе воздушные гавани вернулись к полноценной работе.

Вечером 2 мая временные ограничения на прием и выпуск самолетов из соображений безопасности также ввели в аэропортах Пензы и Нижнего Новгорода. На этом фоне российское Минобороны заявило, что силы ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над 12 регионами страны 146 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».

 
