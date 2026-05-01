Власти Кубани рассказали об укреплении защитного сооружения в Туапсе

Губернатор Кондратьев: в Туапсе недалеко от берега укрепляют защитное сооружение

В Туапсе специалисты принимают меры, чтобы не допустить попадание нефти в море. Для этого неподалеку от берега укрепляют защитное сооружение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу, также заменили отработавшие боновые заграждения на новые. На месте продолжают очищать береговую линию и приводить в порядок улицы города», — написал он.

Губернатор также поблагодарил всех, кто участвует в работах. По данным Кондратьева, в тушении огня на морском терминале сейчас задействованы 143 человека и 25 единиц техники.

До этого глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко рассказал, что после разлива нефтепродуктов из города вывезли более 13 тыс. кубометров мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси.

Туапсе с начала апреля несколько раз подвергался атакам украинских дронов. В результате налета в ночь на 20 апреля на территории морского терминала возникло возгорание и произошел разлив нефтепродуктов. Впоследствии огонь ликвидировали, но в ночь на 1 мая упавшие обломки сбитых беспилотников спровоцировали новый пожар. 28 апреля пламя охватило НПЗ, на этом фоне в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. К текущему моменту возгорание на заводе устранили.

Ранее в Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники.