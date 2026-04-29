В Туапсе отменены все мероприятия на майские праздники

В Туапсе отменили праздничные мероприятия на майские праздники в целях обеспечения безопасности населения. Об этом в Telegram-канале заявил глава муниципалитета Сергей Бойко.

«Принял участие в заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штата.<…> Обсуждали вопросы безопасности в период праздников. Особенно в День Победы. Учитывая события последних дней и сложившуюся обстановку, в муниципалитете принято решение отменить все мероприятия», — отметил он.

По словам Бойко, исключения: возложение цветов к мемориалам, а также мини-концерты для ветеранов.

За апрель украинские беспилотные летательные аппараты трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Пожарные уже локализовали огонь. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски для здоровья жителей Туапсе.