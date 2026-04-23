Черный дождь, опасный воздух и животные в мазуте. Что происходит в Туапсе после ударов ВСУ

Черный дождь выпал в Туапсе из-за пожара на морском терминале после атак ВСУ

Черный «нефтяной дождь» и пепел, разлив мазута, перепачканные животные и птицы — жители Туапсе из-за пожара на морском терминале уже несколько дней жалуются на грязный воздух и химические капли, падающие с неба. По словам местных, на одежде и машинах остается масляная пленка. В нескольких районах города концентрации вредных веществ в воздухе в два-три раза превысили допустимые. Как Туапсе переживает последствия атак ВСУ на портовую инфраструктуру — в материале «Газеты.Ru».

В Туапсе из-за пожара на морском терминале, начавшегося 20 апреля после атак украинских беспилотников, выпал дождь, ставший черным из-за смешавшегося с водой пепла. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.

Особенно это касается ближайших к терминалу микрорайонов — Грознефть, Сортировка и Звездный, а также Центрального района», — рассказали представители властей.

Проведенные 21 апреля замеры качества воздуха показали, что в этих районах концентрации бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза превышают допустимые . 22 апреля замеры не проводили, данных по 23 апреля также пока нет.

Площадь Октябрьской революции в Туапсе, 21 апреля 2026 года Борис Морозов/РИА Новости

Чтобы обезопаситься от химикатов в воздухе, людям рекомендовали как можно меньше находиться на открытом воздухе (а при выходе на улицу — носить маску), не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, не курить и, кому актуально, — носить очки вместо контактных линз.

В оперштабе заявили, что воздух очистится, когда пожар на терминале будет потушен. С огнем борются более 270 человек, потушить его не могут уже три дня. К 23 апреля площадь пожара удалось сократить вдвое. Удар ВСУ 20 апреля стал второй атакой на морской терминал Туапсе. Первая произошла 16 апреля, и тогда возгорание в порту тушили 3,5 суток.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», после выпадения черного дождя темные мазутные пятна остались на одежде, машинах и даже коже — попавшая на них субстанция «остается каплями на поверхностях, образуя масляную пленку».

Жители соседнего Горячего ключа пожаловались, что до их города из Туапсе дошел черный едкий дым. Из-за этого в населенном пункте тоже проверят концентрацию вредных веществ в воздухе.

В группе в Telegram «Мой Туапсе» одна из местных жительниц, страдающая аллергической астмой, поделилась, что у нее из-за химикатов в воздухе началась одышка. Туапсинцы жалуются, что экстренные службы не устраняют последствия загрязнений.

Дым от пожара на морском терминале в Туапсе, 21 апреля 2026 года Борис Морозов/РИА Новости

Наиболее сильно страдают животные и птицы, которые из-за «нефтяных» осадков оказались перепачканы химикатами. Волонтеры призывают горожан позаботиться о них и срочно отмыть, иначе они могут погибнуть.

«На улице оказались многие животные, и они в ужасном состоянии — покрыты мазутом. Необходимо их мыть и отпаивать сорбентами»,

— сообщил секретарь совета местного отделения партии «Новые люди» Туапсинского муниципального округа, помощник депутата Эдуард Алиханян.

Он назвал произошедшее катастрофой и добавил, что у кошек, собак и птиц, найденных в районе Грознефти, наблюдаются признаки отравления . Волонтерам для помощи пострадавшим нужны средства для мытья посуды, подсолнечное масло и сорбенты. Кроме того, добровольцам негде разместить животных, в связи с чем Алиханян призвал местных жителей помочь: «Если каждый возьмет хотя бы одно животное к себе, поможет его отмыть и подлечить на несколько дней, мы сможем справиться с этой бедой!»

В реабилитационном центре «Жемчужная» рассказали, что к ним за день поступили пять пострадавших птиц.

Вред для здоровья

Эколог, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в разговоре с «Газетой.Ru» предупреждал о выпадении «нефтяных дождей», поскольку при горении содержащиеся в керосине и авиационном бензине легкие фракции попадают в воздух, после чего взаимодействуют с влагой в воздухе и конденсируются.

«Твердые частицы являются ядрами конденсации, образования дождя. То есть, таким образом, попадая в облако, эти частицы вызывают дождь. В народе это называют нефтяной дождь»,

— объяснил специалист.

Эколог Александр Емельянов заявил порталу 93.ru, что «нефтяной дождь» может вызывать кашель, одышку, свистящее дыхание и раздражение слизистых путей, а при долгом вдыхании, по данным Всемирной организации здравоохранения — повышать риск возникновения рака и неврологических заболеваний .

«Если частицы загрязнителей достаточно малы, они проникают в легкие и затем в кровь. Особенно уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы или сердца», — предупредил он.

Кроме того, выпадение нефтяных частиц нефти очень опасно и для растений и животных.

Площадь Октябрьской революции в Туапсе, 21 апреля 2026 года Борис Морозов/РИА Новости

Врач общей практики Денис Прокофьев в комментарии порталу «Абзац» подтвердил, что вдыхание загрязненного воздуха приводит к отравлениям и поражению бронхолегочной системы:

«На фоне этого могут развиваться пневмонии, могут развиваться дыхательные недостаточности, которые будут сопровождаться симптомами интоксикации. Ситуация достаточно опасная, потому что через дыхательный путь это все будет проникать внутрь организма».

Врач уточнил, что тяжесть последствий зависит от концентрации вредных веществ в воздухе. Он рекомендовал жителям не просто закрыть окна, но и, по возможности, использовать кондиционеры. Также следует использовать очищенный кислород, например, из домашнего кислородного генератора. А при появлении первых симптомов сразу обращаться к врачам.

Биолог Марина Татаренко рассказала «Газете.Ru», что отмыть шерсть животных можно растительным маслом и шампунем, а агрессивную химию лучше не использовать.

« Сажа в воздухе, взвеси от пожара вредны для собак и кошек даже больше, чем для людей — из-за меньшего размера тела и особенностей дыхания. Мелкие частицы сажи могут вызвать у домашних питомцев астму, бронхит, ХОБЛ, раздражение слизистых — слезотечение или воспаление носа и горла, а также спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, животные могут отравиться токсинами, слизывая сажу с шерсти», — отметила она.

Эколог Георгий Каваносян считает, что после атаки ВСУ на морской терминал следует обращаться в международные суды из-за ущерба экологии.

«Сначала у нас атаковали платформы в Черном море в 2022 году, потом в Каспийском море нефтедобывающие платформы атаковали. Сейчас нефтеналивные порты. С известным чудовищным результатом для природных комплексов, для экосистем этих акваторий федерального и международного значения! Поэтому тут надо уже считать ущербы», — сказал специалист.