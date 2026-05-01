Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий атак беспилотников

Бойко: в Туапсе после утечки нефтепродуктов собрали 13 333 кубометра мазута
Telegram-канал «Сергей Бойко» (признан в РФ иностранным агентом)

Более 13 тыс. кубометров мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси вывезли из Туапсе после разлива нефтепродуктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

«Всего собрано и вывезено с трех участков работ 13 333 кубометра мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси. Общая группировка сил и средств составляет 790 человек и 48 единиц техники», — говорится в заявлении.

Также, по словам Бойко, в Туапсе продолжают ликвидировать пожар на территории морского терминала.

«В гостиницах города пока остаются 85 человек, которых эвакуировали <...> из-за возгорания на НПЗ (нефтеперерабатывающем заводе. — «Газета.Ru»)», — добавил глава округа.

Эту информацию в Telegram-канале подтвердил оперативный штаб региона. Там лишь уточнили, что при ликвидации последствий утечки нефтепродуктов было собрано 13 333 кубометра мазута, водомазутной смеси и загрязненного грунта.

Туапсе с начала апреля несколько раз подвергался атакам украинских дронов. В результате налета в ночь на 20 апреля на территории морского терминала возникло возгорание и произошел разлив нефтепродуктов. Впоследствии огонь ликвидировали, но в ночь на 1 мая упавшие обломки сбитых беспилотников спровоцировали новый пожар. 28 апреля пламя охватило НПЗ, на этом фоне в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. К текущему моменту возгорание на заводе устранили.

Ранее в Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
