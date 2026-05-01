В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий атак беспилотников

Более 13 тыс. кубометров мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси вывезли из Туапсе после разлива нефтепродуктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

«Всего собрано и вывезено с трех участков работ 13 333 кубометра мазута, каменно-мазутной и водомазутной смеси. Общая группировка сил и средств составляет 790 человек и 48 единиц техники», — говорится в заявлении.

Также, по словам Бойко, в Туапсе продолжают ликвидировать пожар на территории морского терминала.

«В гостиницах города пока остаются 85 человек, которых эвакуировали <...> из-за возгорания на НПЗ (нефтеперерабатывающем заводе. — «Газета.Ru»)», — добавил глава округа.

Эту информацию в Telegram-канале подтвердил оперативный штаб региона. Там лишь уточнили, что при ликвидации последствий утечки нефтепродуктов было собрано 13 333 кубометра мазута, водомазутной смеси и загрязненного грунта.

Туапсе с начала апреля несколько раз подвергался атакам украинских дронов. В результате налета в ночь на 20 апреля на территории морского терминала возникло возгорание и произошел разлив нефтепродуктов. Впоследствии огонь ликвидировали, но в ночь на 1 мая упавшие обломки сбитых беспилотников спровоцировали новый пожар. 28 апреля пламя охватило НПЗ, на этом фоне в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. К текущему моменту возгорание на заводе устранили.

Ранее в Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники.