Археолог Бутягин рассказал о планах после освобождения из польской тюрьмы

Российский археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, планирует уже в ближайшие месяцы вновь отправиться в Крым. Об этом сообщает газета «Известия».

«Ну конечно, как я могу туда [в Крым] не съездить, может быть будет даже конференция, на нее съезжу, может быть и в мае, но в июле уж точно», — заявил археолог.

Российский историк-археолог Бутягин был задержан в декабре 2025 года в Польше по украинскому запросу, когда ехал из Нидерландов на Балканы с лекционным туром. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» из-за проведения раскопок в Крыму. Бутягина планировали экстрадировать, но потом польские власти согласовали его обмен в составе группы «пять на пять» с гражданами РФ, Белоруссии и других стран СНГ.

После возвращения в Россию Бутягин рассказал в интервью информационной службе «Вести» о дне своего задержания. По словам ученого, его задержали утром в гостинице, когда он спустился позавтракать перед лекцией. Он заметил, что к нему направились две женщины — подполковник и майор польской спецслужбы. Его отвели в номер, провели обыск, а затем собрали вещи и повезли в штаб-квартиру.

Ранее в Кремле рассказали, планирует ли Путин принять археолога Бутягина после обмена.