Археолог Бутягин рассказал о своем задержании в Польше

Вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными между Россией и Польшей археолог Александр Бутягин рассказал в интервью информационной службе «Вести» о дне своего задержания.

По словам ученого, его задержали утром в гостинице, когда он спустился позавтракать перед лекцией. Он заметил, что к нему направились две женщины — подполковник и майор польской спецслужбы. Его отвели в номер, провели обыск, а затем собрали вещи и повезли в штаб-квартиру.

По словам Бутягина, он не был удивлен своему задержанию в Польше, посколькую идею о его аресте активно продвигали украинские археологи.

«Сказали, есть претензии Украины по части незаконных раскопок. Я знал об этом. Не то, что был удивлен, но до этого бывал в Италии и ничего не случилось. Но казалось, что это небезопасно. Повезли к прокурору, после чего в КПЗ, потом суд по аресту, а потом в тюрьму», — рассказал ученый.

Российский историк-археолог Бутягин был задержан в Польше по украинскому запросу, когда ехал из Нидерландов на Балканы с лекционным туром. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» из-за проведения раскопок в Крыму. Бутягина планировали экстрадировать, но потом польские власти согласовали его обмен в составе группы «пять на пять» с гражданами РФ, Белоруссии и других стран СНГ.

