Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Археолог Бутягин рассказал о своем задержании в Польше

Алексей Даничев/РИА Новости

Вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными между Россией и Польшей археолог Александр Бутягин рассказал в интервью информационной службе «Вести» о дне своего задержания.

По словам ученого, его задержали утром в гостинице, когда он спустился позавтракать перед лекцией. Он заметил, что к нему направились две женщины — подполковник и майор польской спецслужбы. Его отвели в номер, провели обыск, а затем собрали вещи и повезли в штаб-квартиру.

По словам Бутягина, он не был удивлен своему задержанию в Польше, посколькую идею о его аресте активно продвигали украинские археологи.

«Сказали, есть претензии Украины по части незаконных раскопок. Я знал об этом. Не то, что был удивлен, но до этого бывал в Италии и ничего не случилось. Но казалось, что это небезопасно. Повезли к прокурору, после чего в КПЗ, потом суд по аресту, а потом в тюрьму», — рассказал ученый.

Российский историк-археолог Бутягин был задержан в Польше по украинскому запросу, когда ехал из Нидерландов на Балканы с лекционным туром. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» из-за проведения раскопок в Крыму. Бутягина планировали экстрадировать, но потом польские власти согласовали его обмен в составе группы «пять на пять» с гражданами РФ, Белоруссии и других стран СНГ.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!