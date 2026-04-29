В Кремле рассказали, планирует ли Путин принять археолога Бутягина после обмена

Песков: в Кремле не планируется встреча Путина с освобожденным Польшей Бутягиным

В Кремле пока не строят планов встречи президента РФ Владимира Путина с освобожденным Польшей археологом Александром Бутягиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, освобождение ученого было «очень сложным ответственным процессом», который «с успехом провели и финализировали специальные службы» России.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают операцию и насколько сложным было согласованием этого обмена.

Также его спросили, не планирует ли президент РФ принять Бутягина в Кремле или где-то еще.

«Сейчас таких планов нет», — сообщил пресс-секретарь Путина.

Российский историк-археолог Бутягин был задержан в Польше по украинскому запросу, когда ехал из Нидерландов на Балканы с лекционным туром. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» из-за проведения раскопок в Крыму. Бутягина планировали экстрадировать, но потом польские власти согласовали его обмен в составе группы «пять на пять» с гражданами РФ, Белоруссии и других стран СНГ.

