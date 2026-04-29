Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Кремле рассказали, планирует ли Путин принять археолога Бутягина после обмена

Алексей Даничев/РИА Новости

В Кремле пока не строят планов встречи президента РФ Владимира Путина с освобожденным Польшей археологом Александром Бутягиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, освобождение ученого было «очень сложным ответственным процессом», который «с успехом провели и финализировали специальные службы» России.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают операцию и насколько сложным было согласованием этого обмена.

Также его спросили, не планирует ли президент РФ принять Бутягина в Кремле или где-то еще.

«Сейчас таких планов нет», — сообщил пресс-секретарь Путина.

Российский историк-археолог Бутягин был задержан в Польше по украинскому запросу, когда ехал из Нидерландов на Балканы с лекционным туром. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» из-за проведения раскопок в Крыму. Бутягина планировали экстрадировать, но потом польские власти согласовали его обмен в составе группы «пять на пять» с гражданами РФ, Белоруссии и других стран СНГ.

Ранее Бутягин рассказал о самочувствии после освобождения.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!