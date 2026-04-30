Путин объявил об уходе главы Дагестана с должности

Глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями Народного собрания республики, передает РИА Новости.

«У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу», — заявил Путин.

В связи с этим глава государства подчеркнул, что самое главное, чтобы в республике появился человек, который в состоянии решать поставленные перед ним задачи, знает, что и как надо делать с учетом уже проделанной в регионе работы, и пользуется уважением и доверием людей.

После этого председатель Народного собрания предложил на пост руководителя Дагестана главу Верховного суда региона Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.

11 апреля газета «Коммерсантъ» написала, что в администрации президента РФ рассматривается досрочная замена глав нескольких российских регионов — Белгородской и Брянской областей, а также Дагестана.

Меликов возглавляет Дагестан с октября 2020 года. До этого он в течение года был сенатором от региона. Прежде чем перейти на работу в Совет Федерации, Меликов занимал должность первого заместителя директора Росгвардии (с лета 2016-го).

Ранее стало известно, какой пост готовят белгородскому губернатору Гладкову.