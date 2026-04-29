Выигравший $400 тысяч на инсайде про Мадуро военный США сделал заявление в суде

Politico: обвиняемый в ставке на захват Мадуро военный США заявил о невиновности
Участвовавший в планировании захвата экс-лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американский спецназовец заявил о своей невиновности в использовании секретной информации для ставок на платформе Polymarket. Об этом сообщает Politico со ссылкой на федеральный суд Манхэттена.

После слушания судья выпустила 38-летнего Гэннона Кена Ван Дайка под залог в $250 тысяч до следующего заседания, назначенного на 8 июня. Адвокат солдата Зах Интрейтер сообщил, что до окончания слушаний его подзащитный находится в отпуске от военной службы, но останется ли он потом в рядах армии США — пока под вопросом.

Ван Дайк обвиняется в незаконном использовании закрытых правительственных сведений об операции по захвату Мадуро для личной выгоды, хищении непубличной информации и мошенничестве с товарами. По данным прокуратуры, он сделал ставки на $33 тысячи и выиграл более $400 тысяч.

Politico отмечает, что дело Ван Дайка стало проверкой способности властей бороться с инсайдерской торговлей данными для ставок на события. Этот вид азартных игр в последнее время привлекает все больше внимания из-за отсутствия регулирования. Американские законодатели уже выражали беспокойство по поводу того, что принимающие такие ставки платформы могут использоваться для незаконной деятельности. Комментируя арест спецназовца, президент США сравнил весь нынешний мир с казино.

Ранее в России закрыли связанное с ВСУ подпольное онлайн-казино.

 
